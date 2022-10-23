اليوم السابع
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الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:50 م
أكرم القصاص
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حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر من 2014 حتى 2021.. إنفوجراف

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:21 م
حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر من 2014 حتى 2021.. إنفوجراف حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر

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سجلت مصر خلال عام 2019  أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ 2010  بزيادة قدرها 40.6% ، ومثلت استثمارات مصر فى 2019 نحو 20% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة الأفريقية البالغ 45.4 مليار دولار

وفى هذا الإنفوجراف نرصد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر من 2014 حتى 2021.

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية

 

عام 2014

4.6 مليار دولار مرتفعة 8.3% عن عام 2013

 

عام 2015

 6.8 مليار دولار بزيادة 49.2% عن عام 2014

 

عام 2016

8.1 مليار دولار

 

عام 2017

7.4 مليار دولار

 

عام 2018

8.1 مليار دولار

 

عام 2019

9.1 مليار دولار

 

عام 2020

5.85 مليار دولار

 

عام 2021

5.12 مليار دولار

 


المؤتمر الاقتصادى

الاستثمارات الأجنبية في مصر

الاستثمار الأجنبي المباشر

الاستثمار



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