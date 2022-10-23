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التعليم توجه بتفعيل حصة الريادة للصفوف بالمرحلة الابتدائية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:25 م
التعليم توجه بتفعيل حصة الريادة للصفوف بالمرحلة الابتدائية وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التأكيد على أهمية حصة الريادة والتي تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزز الجوانب السلوكية الايجابية لديهم، مؤكدة على تفعيل حصة الريادة للصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية 
 
 
افتتحت وزارة التربية والتعليم، معرضًا لمنتجات طلاب المدارس تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أقامته الإدارة العامة للمدرسة المنتجة بمدرسة السعيدية الثانوية بنين بمحافظة الجيزة، ويستمر لمدة أسبوع.
 
جاء ذلك بحضور الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والأستاذ عماد الدين محمد منصور المشرف على الإدارة المركزية ‏لمعالجة التسرب التعليمى ومدير عام المدرسة المنتجة، والمستشار بدوي علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
 
وأثنت الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام على العرض العسكري الذى قدمه طلاب المدرسة على هامش المعرض، كما أشادت بالمنتجات المعروضة مؤكدة على أن المدرسة المنتجة تهدف إلى تنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، وتعميق روح المشاركة المجتمعية لدى أولياء الأمور للمشاركة مع أولادهم في تحقيق منتج مصري حقيقي يساهم في دعم الاقتصاد القومي وذلك بنقل خبراتهم إلى المدرسة المنتجة، وخلق أجيال جديدة قادرة على الاندماج في المجتمع المحيط بالمدرسة والبيئات الداخلية الأخرى وتنمية مهارات الطالب وإعداده للتنافسية العالمية.
 
 
ومن جهته، أوضح عماد الدين محمد منصور المشرف على الإدارة المركزية ‏لمعالجة التسرب التعليمى ومدير عام المدرسة المنتجة، أن الطالب المشارك في مشروعات الوحدة المنتجة يتدرب على كيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط، وإكساب الطالب احترام العمل المنتج، وتحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وزيادة انتماءه لها.
 
وأشار إلى أن المعرض تضمن مشاركة (9) مديريات تعليمية بمنتجات مشروعات المدارس المنتجة بها، وهي محافظات: (شمال سيناء، والقاهرة، والجيزة، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، والدقهلية، والمنوفية، والوادى الجديد)، مؤكدًا على أن المعرض يتضمن عرضًا للمنتجات الغذائية، ومنتجات النسيج، والمشغولات الفنية، ولوحات فنية، والمشغولات الخشبية، ومنتجات مدارس ذوى القدرات الخاصة.
 

 


التربةي والتعليم

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