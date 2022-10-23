اليوم السابع
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اتحاد الصيادلة العرب: الثلاثاء مؤتمر لبحث دعم الصناعة الدوائية والاستثمار

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:11 م
اتحاد الصيادلة العرب: الثلاثاء مؤتمر لبحث دعم الصناعة الدوائية والاستثمار اتحاد الصيادلة العرب
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور علي إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، إن مدينة القاهرة ستشهد اجتماع المؤتمر العلمي العام (31) لاتحاد الصيادلة العرب تحت شعار "دور الصيدلاني في تطوير الرعاية الصحية"، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقاية، وعدد من الوزراء المصريين والعرب ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية والعربية وعمداء كليات الصيدلة ورؤساء النقابات والجمعيات والمنظمات الصيدلية العربية.
 
وأوضح إبراهيم، أن المؤتمر سيكون أكبر تجمع علمي مهني صيدلي تشهده مصر يهدف لدعم الصناعة الدوائية والاستثمار في نقل التقنية للصناعات الدوائية الحيوية والعمل على خلق آليات جديدة تقرب وتحقق قيام السوق العربية الأفريقية الدوائية المشتركة.
 
كما يهدف هذا التجمع العلمي الهام إلى الدور الجديد للصيدلاني في تطوير الرعاية الصحية من خلال المجلس العربي للتخصصات الصيدلية (البورد الصيدلي العربي  ABPS) الذي نال اعتماده من المجلس الصحي المصري واتخذ من القاهرة مقرا له، كما نال اعتماده من المجلس الأمريكي للتنمية والتدريب  ليضع الصيادلة بعد تأهيلهم في مكانة علمية متخصصة تليق بمستواهم الدراسي والعلمى.
 
 
 
 

اتحاد الصيادلة العرب

الصيادلة العرب

صناعه الدواء

العلوم الصحية

المجلس الصحى المصرى



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