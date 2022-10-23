نقيب المهندسين: التدريب أساس علاج سلبيات التعليم الهندسي وربط المهندس بمتطلبات سوق العمل

كتبت آية دعبس

أعلن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، بدء العمل بمعمل "سيمنز" للتدريب بمقر النقابة العامة في حضور المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، ود.م. محمد اليماني- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية ورئيس لجنة المعامل الهندسية، ومصطفى الباجوري- المدير التنفيذي لشركة "سيمنز"، والمهندس كريم علاء- مقرر لجنة المعامل الهندسية، ود.م. وليد خضراوي منسق بروتوكول التعاون بين النقابة والشركة وعضو اللجنة، والمهندس شريف النجار- مدير خدمة العملاء والتدريب بالشركة، ووائل عمر- نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز.

في كلمته قال المهندس طارق النبراوي: "سعيد ببدء العمل في البرنامج التدريبي مع شركة "سيمنز"، مشيرًا إلى أن انطلاق العمل بالمعمل التدريبي اليوم هو نتاج بروتوكول تعاون بين النقابة والشركة، حيث تم إعداده في فترة المجلس السابق، والذي عمل على إقامة المعمل وتجهيزه، واليوم نحتفل ببدء العمل فيه، وأتقدم بالتحية للزملاء في المجلس السابق وعلى رأسهم المهندس "هاني ضاحي" على جهدهم في هذا الملف"، مؤكدًا أن دور كل مجلس استكمال ما تم بناؤه من قبل، ومن هنا يأتي التكامل بين الجميع، متطلعًا إلى مزيد من التعاون مع شركة سيمنز واستكمال باقي بنود البروتوكول والعمل على الانتهاء من باقي معامل التدريب في بعض النقابات الفرعية.

وشدد النبراوى، "على أن التدريب جزء أساسي من فكر مجلس النقابة الحالي، لعلاج سلبيات موجودة في التعليم الهندسي، وربط المهندس بمتطلبات سوق العمل وكل ما هو جديد في مجال تخصصه".

كما أوضح أن التدريب جزء لا يتجزأ من الحياة العملية للمهندسين، ومن شأنه زيادة القدرة التنافسية للمهندس، وإكسابه المهارات المختلفة والتي هي بدورها ستكون العامل الأساسي في التطوير الشخصي المهني.. لافتًا إلى أن النقابة تدعم دائمًا شباب المهندسين من خلال تقديم خدمة تدريبية على أعلى المستويات حتى يكون المهندس على درجة عالية من الجودة ويستطيع مواجهة ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، عظّم المهندس أحمد صبرى- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامى للنقابة من قيمة الشراكة بين النقابة وشركة سيمنز، كونها شركة عالمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تأتى بعد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة، من خلال إقامة مشروعات عملاقة ذات جدوى اقتصادية لمصر والشركة.

وأوضح صبرى، أنه كان شاهدًا على بداية التعاون بين الشركة والنقابة لإنشاء هذا المعمل بالإضافة إلى 4 معامل أخرى فى النقابات الفرعية، كونه كان عضوًا بمجلس النقابة السابق، معبرًا عن أمله أن تكون هذه بداية متميزة بين النقابة والشركة، وأن يشهد العام القادم افتتاح أكثر من معمل آخر.

وأكد صبرى، على أن مجلس النقابة يولي أهمية كبيرة بالتدريب، وتقديم دورات بسعر تنافسى، لتقديم مهندس يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

واختتم الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين كلمته بتقديم الشكر والإشادة بجهود كل من شارك لإنجاح هذا التعاون البنّاء الهادف.

من جانبه قال مصطفى الباجورى،"نفتتح اليوم أول معمل تدريبي للشركة بنقابة المهندسين"، مشيرًا إلى أن الشركة تحتفل بمرور 175 عامًا لوجودها في العالم، ومرور 120 عامًا على وجودها في مصر، حيث قامت بمشاريع عملاقة، مثل عدد من محطات المياه والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا على وجود الشركة في مجالات كثيرة لإفادة المجتمع المصري".

وأكد الباجوري، على أن نظرة العالم إلى مصر والتي انحصرت في الأهرامات والجمل قد تبدلت إلى نظرة تقدمية بفضل مسايرتها للتطور التكنولوجي، لافتًا إلى أن هناك 4 معامل تدريبية أخرى سيتم إقامتها في عدد من نقابات المهندسين الفرعية لخدمة شباب المهندسين في المجال التدريبي والتأهيل لسوق العمل.

فيما أشار الدكتور مهندس محمد اليماني، إلى أن افتتاح المعمل يأتي فى إطار السعي للتوسع فى إنشاء المعامل الهندسية التدريبية، سواء فى النقابة العامة أو النقابات الفرعية واستمرارية تشغيلها والعمل على تطويرها، والعمل على عقد بروتوكولات التعاون مع الشركات الخاصة والهيئات الحكومية ذات الصلة، والتنسيق مع الشركات المتخصصة لتوفير إمكانات وآليات التدريب بأحدث التقنيات، لتأهيل المتدربين لسوق العمل ومتابعة تطوير المواد العلمية للمناهج التدريبية.

وأوضح "اليماني" أن لجنة المعامل الهندسية بالنقابة العامة للمهندسين، عقدت عدة اجتماعات فى الشهور الماضية ناقشت خلالها الموقف التشغيلى الحالى والمنتظر لمعامل شنايدر وسيمنس وABB ويوكوجاوا والسويدى إليكتريك، وكذا خطة تدريب المهندسين نظريًّا وعلميًّا، كاشفًا أنه سيعلن قريبًا عن معامل إضافية جديدة مع ABB والسويدى إليكتريك ويوكوجاوا، سواء فى النقابة العامة أو النقابات الفرعية، مختتمًا كلمته بتجديد العهد على استمرار جهود اللجنة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وخلال كلمته، أكد "وائل عمر" على أن افتتاح معمل التدريب بالنقابة العامة يعد نواة لما هو قادم من تعاون بين نقابة المهندسين وشركة سيمنز لتقديم التكنولوجيا الحديثة التي وصلت إليها الشركة للمهندسين، وأن افتتاح كل معمل تدريبي يعد انتشارًا أوسع للشركة وينقل تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لتأهيل شباب المهندسين لمتطلبات سوق العمل.

فيما توجه دكتور مهندس وليد خضراوي- منسق البروتوكول وعضو لجنة الشباب ولجنة المعامل الهندسية، بالشكر للمجلس السابق على إتاحة فرصة وجود معمل تدريبي للمهندسين، وكذلك تحيته وشكره للمجلس الحالي، برئاسة المهندس طارق النبراوي، على تذليل كافة الصعاب لتشغيل المعمل لخدمة المهندسين، وقال: "ننتظر من شركة سيمنز الانتهاء من الـ 4 معامل التدريبية الأخرى في النقابات الفرعية بهدف التوسع في تأهيل شباب المهندسين وصقل خبراتهم وإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا".

بدوره أكد المهندس شريف النجار، أن شركة سيمنز هدفت إلى إنشاء معمل تدريب بالنقابة العامة للمهندسين يضاهي معامل الشركة فى ألمانيا، من حيث التكنولوجيا والمواد التدريبية، واعدًا بأن تكون باقى المعامل بالنقابات الفرعية على نفس المستوى، كخدمة لمهندسى مصر من شركة رائدة فى مجال الصناعة، مثل شركة سيمنز.

فيما أوضح المهندس كريم علاء الدين، أن شعبة الهندسة الكهربائية تعمل على إعداد دبلومة لمهندسي الكهرباء من خلال كورسات تدريبية في المعامل الموجودة بالنقابة بهدف تأهيلهم للحياة العملية وتحسين فرص الحصول على عمل، لافتًا إلى أن الهدف الأول والأخير هو تأهيل المهندسين لسوق العمل ومواكبة متطلباته، ومواكبة كل تطور تكنولوجي وهندسي.

عقب الانتهاء من الكلمات الافتتاحية قام نقيب المهندسين والأمين العام المساعد ورئيس لجنة المعامل الهندسية، بإهداء درع النقابة لممثلي شركة سيمنز والتقاط الصور التذكارية معهم.