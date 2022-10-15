اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 01:26 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: سحب رعدية وأمطار على مناطق بشمال البلاد والقاهرة

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: سحب رعدية وأمطار على مناطق بشمال البلاد والقاهرة أمطار - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

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