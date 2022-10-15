أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: سحب رعدية وأمطار على مناطق بشمال البلاد والقاهرة

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مستشار المفتى: قمة دينية تضم مختصين من 91 دولة قبيل انطلاق قمة المناخ فى مصر
رئيس جامعة حلوان يبحث آليات وخطوات جذب الطلاب الوافدين لجامعة حلوان
"التضامن" فى أسبوع.. مد فترة توفيق الجمعيات الأهلية حتى أبريل 2022.. فيديو
وزير الصحة يُعلن التحضير لإطلاق مبادرة «العمل المناخى والتغذية»
اتحاد المهن الطبية: زيادة إنتاجية الألبان بـ"شركة الاتحاد" إلى 14 طنا يوميا
وزير الأوقاف: من يحب رسول الله لا يغش ولا يحتكر ولا يستغل
"التعليم" تشارك فى الملتقى الألمانى الإفريقى الثانى للتدريب المهنى
وزير الرياضة يقود ماراثون رياضى وسط حضور 7 آلاف مشارك
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا موسعا مع السكرتير التنفيذى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ لبحث آخر مستجدات الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27
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