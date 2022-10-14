اتحاد المهن الطبية: زيادة إنتاجية الألبان بـ"شركة الاتحاد" إلى 14 طنا يوميا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ، إن الاتحاد حقق خلال عام 2021 عدة إنجازات فى شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية، فضلا عن عمل تطويرات للشركة.

وأوضح سليم، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة الآن، أن أهم ما تم إنجازه يتمثل فى:

1- فيمـا يخـص قـضـيـة أمـوال الـشـركـة فقد تم اتخـاذ الخطوات اللازمة لاسترجاع الأموال بداية من القـضـائـى ضـد الـشـركـة، وبـلاغ للانتـربـول الـدولى ضـد صـاحـب الـشـركـة بالتوازى مـع خطـوات تفاوضية أخرى لاسترجاع الأموال.

2- الحـصـول عـلـي رخـصـة تشغيل لـكـل مـن قـطـاعـى الحلاب والتسمين.

3- الحـصـول عـلـي شـهـادتى أيزو : 9001 – 22001.

4- التسجيل في هيئة سلامة الغذاء.

5- الحـصـول عـلـي شـهـادة الـقـيـمـة المـضـافـة والـتسـجيل في النـافـذة الالـكـتـرونـيـة لمصلحة الجمارك المـصـريـة والـفـاتـورة الالـكـتـرونـيـة واسـتـكـمـال كـافـة الإجـراءات اللازمة للقيام بأعمـال الاستيراد مـن الخارج دون أية قـيـود أو عقبات.

6- إدخال تحسينات وتـطـويـرات في الزراعة.

7- زيادة إنتاجية اللبن من 11 طناً يومياً إلى 14 طنا يوميا.

8- إنشاء خـزان بسعة 3600م3 لـتـخـزيـن المياه الـبـحـرى.

9- تحـسـيـن مـيـاه شـرب الأبقـار واسـتـبـدالـهـا مـن مـيـاه مـالحـة إلـي ميـاه عـذبـه مـا أدي الي زيادة إنتاجيـة اللبن بالإضافة الي تحسين إنتاجية الأراضي الزراعـيـة.

10- تحـسـيـن نـوع الـعـلـيـقـة الخاصـة بالـتـغـذيـة عـن طـريـق عـمـل مـدشـة لـدش الـذرة بالمزرعـة بدلا مـن شراء نوعيات غير مـعـلـوم مـصـدرهـا لـكـونـهـا مـدشـوشـة.

11- تم تـرخيـص مـحـجـر بـاسـم الـشـركـة وتـرتـب عـلـي ذلـك تـأجيره للغير مما يؤدي الي حـقـيـق إيـراد خـارج نشاط الشركة مما يسهل الحصـول عـلـي مـوافـقـات استيرادية باسم الشركة.

12- إنشاء محلب جديد بالكامل للشركة.