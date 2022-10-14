وزير الرياضة يقود ماراثون رياضى وسط حضور 7 آلاف مشارك

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الجمعة، فى ماراثون جرى للشباب والعائلات من خلال الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية والإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

انقسم الماراثون إلى سباق 10 كيلو متر وسباق 5 كيلو متر وسباق 2 كيلو متر بمشاركة 7 آلاف مشارك، واستقبلت اللجنة المنظمة للبطولة كافة المشاركين صباح اليوم لتسجيل الحضور وتوضيح مسار السباق.

أكد وزير الشباب والرياضة الحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التى تضعها الوزارة.

أشاد الوزير بمستوى الإقبال الكبير فى الماراثون الرياضى سواءً من خلال طلاب الجامعة أو مختلف المواطنين، مشيراً إلى دعم الوزارة للماراثونات الرياضية المختلفة فى ضوء السعى نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة .

حضر الماراثون كل دكتور اليساندرو فراكاسيتيرئيس صندوق الأمم المتحدة الانمائي، أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.