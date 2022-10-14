"التضامن" فى أسبوع.. مد فترة توفيق الجمعيات الأهلية حتى أبريل 2022.. فيديو

كتب مدحت وهبة

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٧ أكتوبر إلى 13 أكتوبر، حيث نستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى:

- برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية ينظم لقاء تدريبيا للإعلاميين على مدى يومين، بهدف استعراض رؤية البرنامج في تصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئة ونشر الوعي الإيجابي في المجتمعات المحلية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك بندوة "السينما والارتقاء بالوعي وبناء الإنسان والتنمية" بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وتخصص 3 جوائز لأفضل الافلام التي تناصر القضايا الاجتماعية من منظور حقوقي.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينفذ تدريبات متخصصة لـ452 من الشباب المخطوبين بمحافظات القليوبية والإسكندرية وسوهاج بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

- بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تشهد افتتاحمعرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مع برنامج "وعي" يطلق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي مستهدفين ممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة بعنون "إعداد كوادر رجال الدين الإسلامي والمسيحي في مجال تنمية الوعى المجتمعي".

- الهلال الأحمر المصرى يشارك بحملة وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد شلل الأطفال، استعداداً لإطلاق الحملة بحضور قيادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ويونيسيف مصر مع القيادات المجتمعة للجاليات المتواجدة على ارض مصر.

- القباج توجه برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية استعدادًا لمواجهة فصل الشتاء، وتصرح بتخصيص 120 مليون جنيه بند الاغاثة بموازنة الوزارة بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات الأهلية.

- القباج تشارك باجتماع خاص باللجنة الوزارية لتنمية الاسرة لمناقشة الخطة الإعلامية للمشروع بحضور وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للمرأة.

- صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي يستعرض نتائج خضوع 670 سائق حافلات مدرسية للكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة، ويعلن انخفاض نسبه التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية الى 0.5% مقابل 12% عام 2017.

- احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية الهلال الاحمر المصري ينظم احتفالية موسعة بحضور ممثلي المنظمات الانسانية بالمجتمع المصري وخبراء الصحة النفسية لمناقشة قضايا الصحة النفسية في مصر وينفذ أنشطة تفاعلية للمتطوعين في هذا الشأن.

- إطلاق فعاليات احتفالية اليوم العالمي للفتاة لعام 2022 تحت شعار "تعليمك مفتاح قرارك" بالشراكة مع هيئة بلان الدولية وبدعم من السفارة الكندية في القاهرة.. والقباج تؤكد أن الوزارة تؤكد التزامها بمساندة الحقوق الصحية والتعليمية للفتيات وحمايتهن من اشكال العنف والتمييز.

- القباج تشهد الاحتفال بإطلاق مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة روتؤكد نتبنى نهج مرتكز على حقوق الانسان بالتركيز على حقوق النساء

- القباج تستقبل وفد البنك الدولي وتناقش ملف التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بجمهورية مصر العربية في الفترة القادمة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزير الصحة العراقي لبحث نتائج زيارته الميدانية لأنشطة صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان، ويتفقان على إبرام بروتوكول تعاون لتعزيز العلاقة بين البلدين بهدف خفض الطلب على المواد المخدرة.

- القباج تشهد حفل استقبال لتكريم السفير هشام بدر السفير السابق المنعقد بسفارة اليابان، وتسليمه وسام امبراطور اليابان "الشمس المشرقة".

- وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة البيئة يلتقيان لمناقشة تقدم أنشطة التضامن الاجتماعي في مؤتمر قمة المناخ COP27 استعداداً لإطلاق المؤتمر في 6 نوفمبر 2022.

- عقب موافقة مجلس الوزراء، القباج تصدر قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على أن تنتهي هذه الفترة في إبريل 2023.

- القباج تلتقي ببعض أعضاء مجلس النواب لبحث المشكلات التي يواجهونها في استجابة بعض العاملين القصوى لمصالح المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.

- تحت عنوان "الوقاية من الإدمان" المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ورشة عمل للعاملين بوزارة التربية والتعليم لنشر الوعي بمشاركة 25 متدرب.

- اللجنة العليا للأسر البديلة تعقد اجتماعها بوزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة الطلبات المقدمة من الأسر طالبة الكفالة وبحث التظلمات الواردة من الأسر المرفوضة.

- في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، هبة عز العرب ذات الـ 24 عامًا تتقلد منصب وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة يوم وتلتقي بقيادات الوزارة، وتلتقي بالقباج التي تسرد لها آليات العمل بالوزارة والإنجازات المتحققة وسبل مواجهة التحديات المختلفة.

- التضامن تلتقي بالشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الرعاية الاجتماعية لمناقشة تنظيم المؤتمر العربي للرعاية الاجتماعية ووضع أجندة المؤتمر ومشاركة كافة الجهات المعنية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي باللجنة الفنية لمراجعة وإجازة بحث "تكلفة التطرف والإرهاب: نظرة نقدية وإطلالة مستقبلية" لمناقشة تصويب البحث وتعظيم الاستفادة منه، وذلك بحضور الخبراء والمختصين في مجال مكافحة الإرهاب.

- القباج تستجيب لدعوة السيدة ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر وتشهد حفل استقبال السفير دانيال روبنشتاين القائم بأعمال مدير المعونة الامريكية.

- في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني وجمعية الأورمان لتعظيم تكافؤ الفرص التعليمية، وحدة التضامن الاجتماعي توزع أجهزة لاب توب ناطقة لذوي الإعاقات البصرية بالجامعة المصرية الروسية.

- القباج تشارك في حفل تخريج طالبات الثانوية العامة لعام 2021-2022 بمدرسة "كلية رمسيس للبنات" وتلقي كلمة لتعزيز جاهزية الطالبات في حياتهن الجامعية الجديدة، ولتحفيز مشاركتهن في خدمة وتنمية المجتمع.