التعليم العالى: مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكولاً لتصنيع منتجات طبية

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب حول بروتوكول التعاون الذي وقعته المدينة مع شركة لتصنيع فواتح الشهية من الأسماك، ويأتى ذلك في إطار تشجيع الدولة للبحث العلمى فى المجالات التى ترتبط بالخطط التنموية، وكذلك دعم التعاون بين الجامعات والمراكز العلمية المرموقة والشركات الصناعية الوطنية فى المجالات العلمية والبحثية والتدريبية.

وأشار التقرير إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين من خلال إجراء أبحاث تطبيقية مبنية على تقديم الشركة المواد الخام اللازمة للمدينة؛ لتصنيع منتجات يمكن استخدامها كمكملات غذائية، وإنتاج ثلاثة أنواع من الكولاجين لغذاء البشرة، وعلاج الجروح والحروق، وعلاج آلام المفاصل.

وأكدت الدكتورة منى على أن هذا التعاون يأتي تفعيلًا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يعكس حرص قيادات المدينة على اتخاذ الإجراءات الإيجابية لتنفيذ الأبحاث العلمية بالتعاون مع الصناعة الوطنية لما فيه صالح المواطن المصري؛ للاستفادة من المنتج المصري والمصنّع بخبرات وأبحاث لاتقل عن الأبحاث العالمية في هذا المجال، موضحة أن الشركة ستوفر كافة احتياجات المدينة من مستلزمات ومتطلبات، وتحويلها إلى منتجات صحية طبيعية، لافتة إلى أنه سوف يُسهم فى تخفيض الضغط على الاستيراد؛ لتحقيق أغراض التنمية والنمو الصناعي.