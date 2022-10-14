اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 04:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية وأمطار غدا على مناطق بشمال البلاد والقاهرة الكبرى

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:59 م
الأرصاد: سحب رعدية وأمطار غدا على مناطق بشمال البلاد والقاهرة الكبرى حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر غدا بمنخفض جوي سطحي متمركز على البحر المتوسط، يصاحب ذلك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على زيادة درجة الرطوبة .

وتابعت هيئة الأرصاد : تكون السحب الرعدية وسقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت،  استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل   على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد  ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا ، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية ، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت  :  القاهرة العظمى 30  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 14/10/2022 فى مصر

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 13/10/2022 فى مصر

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:00 ص

انخفاض حرارة وفرص أمطار وشبورة وعدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:33 م

استمرار انخفاض الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:00 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12/10/2022 فى مصر

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:00 ص

تحذيرات مهمة من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس فى الأيام المقبلة "فيديو"

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:00 ص

‫ما هى أسباب اختلاف التنبؤات بحالة الطقس؟

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:00 ص

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11/10/2022 فى مصر

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة