اليوم السابع
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"التعليم" تشارك فى الملتقى الألمانى الإفريقى الثانى للتدريب المهنى

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:02 م
"التعليم" تشارك فى الملتقى الألمانى الإفريقى الثانى للتدريب المهنى الملتقى الألمانى
كتب: محمد الأحمدى

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شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الملتقى الألماني الإفريقي الثاني للتعليم والتدريب المهنى، في مدينة فرانكفورت بألمانيا والمنظم من قبل الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحث فى ألمانيا، حيث ضم الملتقى ممثلى صناع القرار بالدول الإفريقية وألمانيا وكذلك ممثلو الهيئات الدولية ومقدمو الخدمات التعليمية والتدريبية التي تدعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهنى، حيث تناول الملتقى مستقبل تطوير المهارات فى إفريقيا والاستراتيجيات المستدامة لتحسين قابلية توظيف خريجى التعليم الفنى.

وشارك الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، في الحلقة النقاشية الخاصة بمشاريع الهيدروجين الأخضر واحتياجات التدريب، حيث ضمت الحلقة النقاشية وزيرة التعليم العالي والتكنولوجيا بجمهورية نامبيا وممثلي شركات خدمات التعليم والتدريب الألمانية.

وتناولت الحلقة النقاشية ضرورة تحديد الجدارات الفنية والاحتياجات التدريبية اللازمة للإعداد المبكر للفنيين المؤهلين بالجدارات الفنية المطلوبة في سوق العمل طبقًا للوظائف والمهن المتوقعة خاصةً مع الكم الهائل من المشاريع المتوقع إنشاؤها قريبًا والتي تختص بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه ونقله وتصديره واستخداماته المتعددة، حتى تتمكن هذه المشروعات من النمو بالمعدل المرغوب وتحقيق العائد المقامة لأجله.

وأشار عمارة، إلى أنه بحلول عام 2050 ستتحول جميع الأنشطة الاقتصادية إلى الاقتصاد الأخضر وفقًا لاستراتيجية المناخ التي تم إطلاقها بهذا الشأن، لذا يجب الإسراع في الاستعداد لذلك خاصًة مع وجود أكثر من 200 وظيفة ومهنة ترتبط باثني عشر قطاعًا في الاقتصاد الأخضر.

الملتقى الألمانى
الملتقى الألمانى

 

جانب من الملتقى الألمانى
جانب من الملتقى الألمانى

 


التربيه والتعليم

الملتقى الالمانى

الملتقى الافريقى

التدريب المهنى



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