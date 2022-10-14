اليوم السابع
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الصحة تبحث تطوير مستشفيي العجوزة وهليوبوليس بالتعاون مع جامعة جون هوبكن

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 11:25 ص
الصحة تبحث تطوير مستشفيي العجوزة وهليوبوليس بالتعاون مع جامعة جون هوبكن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، أمس الخميس، مع وفد من ممثلي جامعة جون هوبكنز الأمريكية، وذلك في المقر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بالقاهرة، على هامش أعمال اللجنة الإقليمية الـ 69 لدول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضح عبدالغفار، أن الوزير بحث مع ممثلي جامعة جون هوبكنز، التعاون للتوسع في المشروعات الخضراء، صديقة البيئة، إلى جانب بحث التعاون في تطوير مستشفيي العجوزة، وهليوبوليس.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى بحث التعاون في التعليم الطبي والتدريب، والاستشارات، وإدارة المستشفيات، وتحديد الاحتياجات من الأجهزة الطبية، وفقًا للمعايير العالمية، لكل كثافة سكانية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع ممثلي جامعة جون هوبكنز، إمكانية الاستفادة من نظام التعليم الجديد في جامعة جون هوبكنز، وماجستير الصحة العامة الذي يعد من أقوى البرامج عالميًا، وكذلك نموذج Pysicians Assistants لسد الفجوة في أعداد الأطباء.

وأشار عبدالغفار إلى أن الملفات التي تم مناقشتها تضمنت، بحث التعاون في تدريب الأطباء، وهيئات التمريض، والدراسات والأبحاث في مجال الصحة العامة.


الصحة

العجوزة

المستشفيات

جامعة هوبككنز



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