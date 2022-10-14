حصاد الوزارات.. وزيرة التعاون: نمو مضطرد فى اعتماد المصريين على التسوق الإلكترونى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزيرة التعاون: نمو مضطرد فى اعتماد المصريين على استخدام الدفع والتسوق الإلكترونى
نقل 113 أتوبيسا تعمل بالغاز والكهرباء لشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ
اتحاد المهن الطبية: زيادة المعاشات صعبة بسبب وجود عجز قيمته 5 مليارات جنيه
وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإماراتى سبل التعاون بين البلدين
وزير الأوقاف: من يحب رسول الله لا يغش ولا يحتكر ولا يستغل
"التعليم" تشارك فى الملتقى الألمانى الإفريقى الثانى للتدريب المهنى
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا موسعا مع السكرتير التنفيذى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ لبحث آخر مستجدات الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة