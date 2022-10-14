اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 06:33 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزيرة التعاون: نمو مضطرد فى اعتماد المصريين على التسوق الإلكترونى

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:19 م
حصاد الوزارات.. وزيرة التعاون: نمو مضطرد فى اعتماد المصريين على التسوق الإلكترونى وزارة التعاون الدولى -أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

وزيرة التعاون: نمو مضطرد فى اعتماد المصريين على استخدام الدفع والتسوق الإلكترونى

تعرف على تفاصيل إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك

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التربيه والتعليم

البيئه

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