اتحاد المهن الطبية: زيادة المعاشات صعبة بسبب وجود عجز قيمته 5 مليارات جنيه

كتبت آية دعبس

قال الدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد رفع قيمة المعاشات من 500 إلى 1000 جنيه، خلال السنوات القليلة الماضية، ولديه الرغبة فى زيادتها إلى 1200 جنيه، إلا أن الدراسة الإكتوارية الحديثة أكدت ضرورة علاج عجز قيمته حوالى 5 مليارات جنيه حدث على مدار 30 عاما فى صندوق المعاشات لتغطية قيمة الزيادة، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة فى المعاشات تمت بالمخالفة لرغبة الخبير الإكتوارى الذى طالب بتوفير 9 مليارات جنيه فى الصندوق قبل زيادة المعاشات.

فيما قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن هناك عجزا اكتواريا تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات جنيه وذلك وفقا لدراسة إكتوارية تم إعدادها لبيان الوضع المالى الحالى لصندوق المعاشات، ما سيؤدى فى حال زيادة المعاشات من 1000 إلى 1200 جنيه إلى عدم استطاعة الصندوق الوفاء بالتزاماته المستقبلية نحو الأعضاء وأصحاب المعاشات.

وأوضح حمزة، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة الآن، أن الخبير الإكتوارى وضع عدة توصيات لابد من تنفيذها قبل زيادة المعاشات، من أهمها: زيادة نسبة تحصيل الاشتراكات، وفرض نسب غرامات تأخير على الاشتراك حال عدم سداده فى موعده لتعويض خسارة عوائد الاستثمار المحققة على الأموال طبقا لما تقره الجمعية العمومية، بالإضافة إلى متابعة تحصيل التمغات فى مواعيدها وزيادتها بمعدل سنوى لا يقل بأى حال عن 15% نظرا لكونها أهم مورد لتمويل الصندوق، وزيادة الاشتراكات المحصلة سنويا من الأعضاء لتتلائم قيمتها مع القيمة الشرائية للجنيه.