نقل 113 أتوبيسا تعمل بالغاز والكهرباء لشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول متابعة الوزارة لتحريك الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، والتى ستقوم سيتم إرسالها إلى مدينة شرم الشيخ، لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ حيث تشارك وزارة التنمية المحلية عبر ( هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية ) بعدد 210 أتوبيس منها 100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى و110 تعمل بالكهرباء، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ومحافظتي القاهرة والاسكندرية .

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27 " بشرم الشيخ خلال نوفمبر القادم .

وأشار اللواء هشام آمنة الي أنه تم تحريك حوالي 113 أتوبيساً حتي اليوم الجمعة ( 60 أتوبيس غاز طبيعي و 53 أتوبيس كهرباء )، مشيراً إلى أن هذه الأتوبيسات تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها وكذا استصدار التراخيص اللازمة .

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تذليل اي معوقات والالتزام بالبرنامج الزمنى والمهام المحددة لجميع الجهات المشاركة في هذا الملف المهم وسرعة نقل باقي الأتوبيسات الجديدة إلى شرم الشيخ وإنهاء التراخيص بالتنسيق بين الوزارة ومحافظتي القاهرة و الإسكندرية ووزارة الإنتاج الحربى وتوفير الأطقم الفنية الخاصة بأتوبيسات الكهرباء خلال انتقالها إلى شرم الشيخ وتوفير الزي اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة بما يتناسب مع قمة المناخ الذي توليه الدولة المصرية أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التى تليق بمصر.