اليوم السابع
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الصحة: تكثيف الرقابة على مصانع وأماكن المنشآت الغذائية المختلفة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:00 ص
الصحة: تكثيف الرقابة على مصانع وأماكن المنشآت الغذائية المختلفة وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الرقابة على مصانع وأماكن المنشآت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
 
وناشدت وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
 
وقالت وزارة الصحة أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
 
وأهابت الوزارة بالمواطنين، عدم شراء اى منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.
 
 

الصحة

المنتجات الغذائية

الحملات الرقابية

وزارة الصحة والسكان

المنشآت الغذائية

الدكتور خالد عبدالغفار



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