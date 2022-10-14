اليوم السابع
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وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإماراتى سبل التعاون بين البلدين

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:46 م
وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإماراتى سبل التعاون بين البلدين جانب من اللقاء
كتب: محمود طه

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التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور أحمد بالهول الفلاسى وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة ملفات التعاون بين البلدين، وذلك خلال مشاركته فى مؤتمر ركائز بدورته الثالثة تحت شعار "التعليم المستدام هو المستقبل"، والذى ينظمه مجلس الشارقة للتعليم فى الفترة من 12-13 أكتوبر الجارى.

 

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملفات التعاون المشترك بين الدولتين في مجال التعليم، وتبادل الرؤى والخبرات خاصة في المناهج الجديدة التي أعدها مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، ودمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.

 

ويهدف المؤتمر إلى كشف الدور الذى تلعبه الأبحاث فى تشكيل مستقبل التعليم وتحفيز العقول لرسم وظائف الغد، استجابة للتغيرات العالمية لبيئات العمل والانتفاع بالمعلومات المتعلقة بمستقبل التعليم من خلال العلماء والباحثين والمختصين وتجسير الفجوة بين الممارسات المستخدمة الحالية فى التعليم والتعلم والممارسات المستقبلية.

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


التربيه والتعليم

الامارات

التعليم الاماراتى

اخبار التعليم

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