باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. بدء أول يوم عمل رسمى الجمعة لأول مرة فى الإمارات.. وصول أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادى حول العالم للسعودية.. وتسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور بإنجلترا

إعداد شيماء بهجت

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تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور فى جنوب غرب إنجلترا

أعلنت الحكومة البريطانية، تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور فى جنوب غرب إنجلترا، لشخص كان على اتصال بطيور تحمل المرض.

أنفلونزا الطيور ـ صورة أرشيفية

هجوم إلكترونى يضرب النظام الصحى بالبرازيل ويعرقل تحديث بيانات إصابات كورونا

تعرضت وزارة الصحة البرازيلية لهجوم الكترونى أدى إلى عرقلة تحديث البيانات الرسمية الصادرة عن حالات إصابات فيروس كورونا فى الوقت الذى قالت فيه بعض الشركات الخاصة أن تغير أوميكرون، شديد العدوى لفيروس كورونا، تسبب فى زيادة حادة فى حالات الإصابة فى البرازيل، وتتجاوز الحالات 1200 إصابة يومية فى ريو دى جانيرو فقط، حسبما قالت بوابة جى 1 البرازيلية.

قرصنة إلكترونية ـ صورة أرشيفية

اليابان تعلن الحالة شبه الطارئة فى 3 محافظات تشهد ارتفاعا فى الإصابات بكوفيد-19

أعلنت الحكومة اليابانية حالة شبه طارئة في 3 محافظات يابانية ينتشر بها عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل سريع.

فيروس كورونا

بايدن يرشح جنرالا جديدا لتولى منصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية

رشح الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجنرال فى الجيش مايكل إريك كوريلا، لمنصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، التى تشرف على العمليات العسكرية فى الشرق الأوسط.

بايدن

أرملة شقيق مارادونا تنفى وفاته بأثار سلبية للقاح كورونا

نفت باولا مورا ، أرملة هوجو مارادونا، شقيق الاسطورة الأرجنتينى، دييجو مارادونا، ما تداولته بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى بأن هوجو مارادونا توفى نتيجة الأثار السلبية جراء لقاح كورونا،وفقا لصحيفة "الناثيونال" الأرجنتينية.

هوجو مارادونا

الجيش اليمنى يقتحم عدة مواقع حوثية فى الجبهة الجنوبية لمأرب

أعلن الجيش اليمنى اقتحام قواته لعدد من مواقع عناصر الحوثى فى الجبهة الجنوبية لمأرب، وأكد الجيش - فى بيان، أوردته قناة (الإخبارية اليمنية) - أن قوات الشرعية مستمرة فى تقدمها وقد حققت خلال اليومين الماضيين إنجازات مهمة، مشيرا إلى تكبيد عناصر الحوثي خسائر فادحة، فيما عمد العشرات من عناصرها إلى الفرار من القتال في عدد من الجبهات.

الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية

لأول مرة فى تاريخ الإمارات.. بدء تطبيق أول يوم عمل رسمى الجمعة

تبدأ الإمارات اليوم الجمعة تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعى، بنقل عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد والجمعة نصف يوم عمل، حيث يبدأ موظفو القطاع الحكومى الاتحادى والحكومات المحلية، فى الإمارات، باستثناء الشارقة.

علم الإمارات

رئيس وزراء العراق يأمر بتشكيل فرق للتحقيق بمقتل عائلة فى بغداد

أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، اليوم الجمعة، بتشكيل فريق تحقيق عاجل للكشف عن كل ملابسات عملية قتل عائلة فى منطقة حى الإعلام فى بغداد.

الكاظمى

وصول أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم إلى السعودية هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار زارا رذرفورد، التي تعد أصغر طيار امرأة تقوم برحلة انفرادي حول العالم، أمس الخميس، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بطائرتها خفيفة الوزن.

البلجيكية المغامرة كابتن طيار زارا رذرفورد

البيت الأبيض يتحدث عن سببين محتملين لزيادة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

اعتبرت الإدارة الأمريكية أن زيادة الهجمات على قواتها في العراق وسوريا قد تكون مرتبطة بمفاوضات فيينا وذكرى مقتل القائد السباق لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

الجش الأمريكى ـ صورة أرشيفية

طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وجو غائم بالإمارات