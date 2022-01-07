باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. بدء أول يوم عمل رسمى الجمعة لأول مرة فى الإمارات.. وصول أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادى حول العالم للسعودية.. وتسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور بإنجلترا

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تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور فى جنوب غرب إنجلترا
أعلنت الحكومة البريطانية، تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور فى جنوب غرب إنجلترا، لشخص كان على اتصال بطيور تحمل المرض.
أنفلونزا الطيور ـ صورة أرشيفية
هجوم إلكترونى يضرب النظام الصحى بالبرازيل ويعرقل تحديث بيانات إصابات كورونا
قرصنة إلكترونية ـ صورة أرشيفية
اليابان تعلن الحالة شبه الطارئة فى 3 محافظات تشهد ارتفاعا فى الإصابات بكوفيد-19
فيروس كورونا
بايدن يرشح جنرالا جديدا لتولى منصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية
بايدن
أرملة شقيق مارادونا تنفى وفاته بأثار سلبية للقاح كورونا
هوجو مارادونا
الجيش اليمنى يقتحم عدة مواقع حوثية فى الجبهة الجنوبية لمأرب
الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
لأول مرة فى تاريخ الإمارات.. بدء تطبيق أول يوم عمل رسمى الجمعة
علم الإمارات
رئيس وزراء العراق يأمر بتشكيل فرق للتحقيق بمقتل عائلة فى بغداد
وصول أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم إلى السعودية
البلجيكية المغامرة كابتن طيار زارا رذرفورد
البيت الأبيض يتحدث عن سببين محتملين لزيادة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا
طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وجو غائم بالإمارات
العالم هذا الصباح.. شوارع نيويورك من أعلى ناطحات السحاب فى العالم.. تايلاند تعيد فتح خليج مايا بعد ثلاث سنوات من الإغلاق.. "ذو القرنين" وإخوته.. اعرف مصير مقتحمى الكونجرس بعد عام من الأحداث
عام على اقتحام الكونجرس.. ترامب لا يزال مهيمنا على الحزب الجمهورى.. نيويورك تايمز: دونالد الأكثر نفوذا وأكبر جامع للأموال والأكثر تفضيلا لخوض سباق 2024.. واشنطن بوست: دفع أغلبية حزبه لتصديق تزوير الانتخابات
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