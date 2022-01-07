أرملة شقيق مارادونا تنفى وفاته بأثار سلبية للقاح كورونا

فاطمة شوقى

نفت باولا مورا ، أرملة هوجو مارادونا، شقيق الاسطورة الأرجنتينى، دييجو مارادونا، ما تداولته بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى بأن هوجو مارادونا توفى نتيجة الأثار السلبية جراء لقاح كورونا،وفقا لصحيفة "الناثيونال" الأرجنتينية.

واشارت الصحيفة إلى أن العديد من مستخدمى الشبكات الاجتماعية تداولوا خبر وفاة هوجو مارادونا، 28 ديسمبر الماضى ، من تأثير سلبى للقاح فيروس كورونا ، على الرغم من أن حقيقة المعلومات الأولى بعد وفاته تشير إلى أنه توفى بسبب سكتة قلبية مثلما حدث لشقيقه دييجو مارادونا منذ حوالى عام.

وكتب أحد المستخدمين "سكتة قلبية آخرى تصيب لاعب كرة قدم تم تلقيحه"، وبعد ذلك تداول سؤال على تويتر هل لعب اللقاح دورا فى وفاته ، ونقل عشرات المستخدمين على الفيسبوك وتويتر ذلك مما أدى إلى ضجة حول وفاة هوجو مارادونا وعلاقة لقاح كورونا.



هوجو شقيق مارادونا

وكشفت مورا ، أن هوجو مارادونا لم يتوفى بسبب تأثير سلبى للقاح كورونا ، ولكن تووفى من مضاعفات التهاب الشعب الهوائية الحادة ، وقالت "زوجي هوو لم يمت بسبب إصابته بكورونا أو من أمراض القلب ، لأنه لم يكن يعانى من أى امراض فى القلب ، ولكنه كان مصاب بالتهاب الشعب الهوائية وتطورت حالته سريعا دون أن يمنحه فرصة للقتال من أجل حياته".

وطالبت الزوجة باحترام ألمها وألم عائلتها "وتجنب الاشاعات غير المجدية التي لا تتوافق مع الواقع والتي لا تزال تتداول مؤخرًا في الأرجنتين ".



ارملة شقيق مارادونا

توفي الأصغر في عائلة مارادونا يوم 28 ديسمبر في مقر إقامته في مونتي دي بروسيدا ، في مقاطعة نابولي ، جنوب إيطاليا ، حيث لا يزال النجم الأرجنتيني محبوبًا شهيرًا.



هوجو مارادونا

بالإضافة إلى هوجو مارادونا ، تم ربط اللقاح أيضًا بوفاة مشاهير آخرين ، مثل المغنية وكاتبة الأغاني الإيطالية رافاييلا كارا ، والممثلة الإسبانية فيرونيكا فوركي ، والكاتب ألمودينا جرانديز ، والمغني كارلوس مارين ، أحد أعضاء مجموعة فرقة موسيقية.