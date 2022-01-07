هجوم إلكترونى يضرب النظام الصحى بالبرازيل ويعرقل تحديث بيانات إصابات كورونا

فاطمة شوقى

تعرضت وزارة الصحة البرازيلية لهجوم الكترونى أدى إلى عرقلة تحديث البيانات الرسمية الصادرة عن حالات إصابات فيروس كورونا فى الوقت الذى قالت فيه بعض الشركات الخاصة أن تغير أوميكرون، شديد العدوى لفيروس كورونا، تسبب فى زيادة حادة فى حالات الإصابة فى البرازيل، وتتجاوز الحالات 1200 إصابة يومية فى ريو دى جانيرو فقط، حسبما قالت بوابة جى 1 البرازيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن غرف الطوارئ فى مدن مثل ساو باولو وبرازيليا مليئة بالاشخاص المصابين بكورونا، وفى ريو دى جانيرو تتجاوز حالات الاصابة الى 1200 إصابة يومية مقارنة ب 90 إصابة فى الشهرر الماضى.

وأبلغت البرازيل عن 27267 حالة جديدة، وهو أعلى رقم يومي في حوالي ثلاثة أشهر. على الرغم من أنها جزء بسيط من أكثر من 100000 تم تسجيلها في ذروة الوباء في منتصف عام 2021 ، فمن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير ، وفقًا لخبراء الصحة.

قال بيدرو هالال ، عالم الأوبئة والأستاذ في جامعة بيلوتاس الفيدرالية: "هناك جائحة أوميكرون صامت في البرازيل". لا توجد أدلة أو إحصائيات رسمية كافية لإظهار مدى تزايد عدد المصابين.

وبعد احتفالات نهاية العام ، من المتوقع أن تستمر الإصابات في الارتفاع. تسبب تفشي الوباء على متن السفن السياحية ، حيث تم تسجيل حوالي 800 حالة بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة فقط ، في مطالبة هيئة الرقابة الصحية في البلاد من الشركات بتعليق عملياتها ، وتم العثور على الوجهات السياحية في ولايتي باهيا وبياوي الساحليتين. الذين أبلغوا عن زيادة كبيرة في الإصابات بعد العطلة.

في رد بالبريد الإلكتروني على الأسئلة ، قالت وزارة الصحة إن الهجوم الإلكتروني جعل بعض بياناتها حول أمراض الجهاز التنفسي وكورونا غير متاحة ، وقالت إنها تعمل بلا كلل لحل المشكلات. ومع ذلك ، لا يوجد موعد نهائي لأن تعمل الأنظمة بكامل طاقتها مرة أخرى.