اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يرشح جنرالا جديدا لتولى منصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية

الجمعة، 07 يناير 2022 11:16 ص
بايدن يرشح جنرالا جديدا لتولى منصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية بايدن
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رشح الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجنرال فى الجيش مايكل إريك كوريلا، لمنصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، التى تشرف على العمليات العسكرية فى الشرق الأوسط، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقا للمعلومات فإن الجنرال كوريلا يتمتع بخبرة واسعة فى حربى العراق وأفغانستان، وهو مرشح لخلافة الجنرال فرانك ماكنزي، الذي تولى قيادة القيادة المركزية منذ أوائل عام 2019، والذي من المقرر أن تنتهي فترة خدمته في ربيع هذا العام.

وكوريلا هو قائد الفيلق الثامن عشر الجوي بالجيش في فورت براغ، وهو حائز على ثلاثة نجوم وسيحصل على نجمه الرابع برتبة جنرال، إذا تم تعيينه في المنصب الجديد.

وكان كوريلا قد أصيب بجروح خطيرة في العراق عام 2005، وشغل سابقا منصب رئيس أركان الجنرال جوزيف فوتيل، الذي قاد القيادة المركزية خلال إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب.

وأثناء إدارة أوباما، شغل كوريلا أيضا منصب مساعد القائد العام ومدير العمليات في قيادة العمليات الخاصة المشتركة والمتخصصة في جهود مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش الأمريكي.

 

 


بايدن

الجيش الامريكى

امريكا

الشرق الاوسط

مايكل إريك كوريلا

القياده المركزيه الامريكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البيت الأبيض: بايدن سيترك الحرية لوزارة العدل لتحديد دور ترامب فى اقتحام الكابيتول

الخميس، 06 يناير 2022 09:25 م

بايدن فى ذكرى اقتحام الكونجرس: لن نقبل بالعنف السياسى ولن نسمح بقتل ديمقراطيتنا

الخميس، 06 يناير 2022 04:53 م

بايدن: أصلى كى لا يتكرر أبدا ما شهدناه قبل عام

الخميس، 06 يناير 2022 04:22 م

بايدن على "تويتر": الدستور الأمريكى واجه التهديد الأعظم فى 6 يناير

الخميس، 06 يناير 2022 03:58 م

إدارة بايدن تتعهد بمحاكمة المسؤولين عن اقتحام مبنى الكابيتول مهما كانت صفتهم

الأربعاء، 05 يناير 2022 10:16 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة