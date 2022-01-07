اليوم السابع
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تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور فى جنوب غرب إنجلترا

الجمعة، 07 يناير 2022 11:28 ص
تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور فى جنوب غرب إنجلترا انفلونزا الطيور ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت الحكومة البريطانية، تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور فى جنوب غرب إنجلترا، لشخص كان على اتصال بطيور تحمل المرض.

وقالت الحكومة، حسبما نقلت "روسا اليوم"،  إنه "يجب إبقاء الطيور فى جميع أنحاء المملكة المتحدة فى الداخل، فى ظل إجراءات على غرار الإغلاق في أواخر نوفمبر، وسط مخاوف من انتشار أنفلونزا الطيور".

ووفقا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، أصيب الفرد بالعدوى جراء "الاتصال الوثيق والمنتظم مع عدد كبير من الطيور المصابة، التي احتفظ بها في منزله وحوله لفترة طويلة".

وعلى أثر تسجيل الإصابة، قامت السلطات الصحية بتتبع جميع المخالطين للفرد، لافتة إلى أنها لا تعتقد أن العدوى انتشرت إلى أي شخص آخر.

وأكدت السلطات الصحية أن الفرد المصاب بإنفلونزا الطيور، أصبح الآن في عزلة، وهو "بحالة جيدة حاليا"، مشيرة إلى إعدام الطيور المصابة.

وأوضحت البروفيسور، إيزابيل أوليفر، كبيرة المسؤولين العلميين في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة، إنه لا يوجد حاليا دليل على أن سلالة إنفلونزا الطيور المكتشفة في المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر من شخص لآخر. وحذرت من أنه "يظل من المهم ألا يلمس الناس الطيور المريضة أو النافقة".

 


انجلترا

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