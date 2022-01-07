وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو - حسبما نقل تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - "لقد قررنا تطبيق هذه الإجراءات المكثفة لكبح انتشار العدوى في محافظات هيروشيما وياماجوتشي وأوكيناوا، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 9 يناير الجاري وحتى 31 من نفس الشهر.



وتسمح الحالة شبه الطارئة لحكام المحافظات الثلاثة بفرض تدابير مستهدفة في المناطق التي بها بؤر تفشي للفيروس، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم الضغط على الأنظمة الصحية.



ويمكن للمسؤولين المحليين أن يطالبوا المطاعم والحانات باتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة، والتي قد تتضمن حظر بيع الكحوليات، أو الإغلاق المبكر، أو تقييد عدد الزبائن.



وسجلت أوكيناوا اليوم الجمعة 1414 إصابة بالفيروس التاجي؛ ما يعد رقما قياسيا في الإصابات لليوم الثاني على التوالي. كما تشهد كل من ياماجوتشي وهيروشيما ارتفاعا في الإصابات بعدوى (كوفيد-19).