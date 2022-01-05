أخبار × 24 ساعة.. الخميس إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم تعلن ضوابط توزيع درجات الامتحان الإلكترونى والورقى للثانوى العام
كيف تحصل على منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة؟ اعرف التفاصيل
وكالة الفضاء المصرية: الأقمار التعليمية هدفها بناء كوادر بشرية فى التكنولوجيا
وداعا للفواتير.. اعرف طرق تغيير عداد الكهرباء القديم لمسبق الدفع.. إنفوجراف
التعليم تقرر عقد امتحانين "إلكترونى وورقى" لطلاب الثانوى العام
الصحة : 83% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
"الصحة" تطلق 10 قوافل طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة
الصحة: فحص 9 ملايين طالب للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"
الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأنفلونزا وكورونا
التنمية المحلية: 16 ألف مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات منذ 1 أكتوبر
10 معلومات مهمة عن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى
وزيرة البيئة توجه بإغلاق مصنع ورق بالإسكندرية لمخالفته الاشتراطات
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