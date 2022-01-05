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أخبار × 24 ساعة.. الخميس إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الخميس إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد وزارة القوى العاملة - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم تعلن ضوابط توزيع درجات الامتحان الإلكترونى والورقى للثانوى العام
كيف تحصل على منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة؟ اعرف التفاصيل
وكالة الفضاء المصرية: الأقمار التعليمية هدفها بناء كوادر بشرية فى التكنولوجيا
وداعا للفواتير.. اعرف طرق تغيير عداد الكهرباء القديم لمسبق الدفع.. إنفوجراف
التعليم تقرر عقد امتحانين "إلكترونى وورقى" لطلاب الثانوى العام
الصحة : 83% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
"الصحة" تطلق 10 قوافل طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة
الصحة: فحص 9 ملايين طالب للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"
الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأنفلونزا وكورونا
التنمية المحلية: 16 ألف مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات منذ 1 أكتوبر

 


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