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القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:16 م
القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بدلا من الجمعة الموافق 7 يناير 2022 ، بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد،  معربًا عن خالص التهاني للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.
 
وأكد الوزير، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.
 
وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرارا بأن يكون اليوم الخميس، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
 

القوى العاملة

اجازة عيد الميلاد

عيد الميلاد المجيد

اليوم السابع بلس

اجازات 2022

اجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص

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