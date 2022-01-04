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التعليم تعلن ضوابط توزيع درجات الامتحان الإلكترونى والورقى للثانوى العام

الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:53 م
التعليم تعلن ضوابط توزيع درجات الامتحان الإلكترونى والورقى للثانوى العام وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقترح توزيع درجات المواد بامتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام.
 
 
وقررت الوزارة أن يحتوي الامتحان على قسمين:
(١) أحدهما "الكتروني" يتم تصحيحه الكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70٪؜ تقريبا من درجة المادة. 
 
(٢) والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.  
 
وقد أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.
 
اما بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.
 
وبالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيا في نفس اليوم بالمدرسة.
 
وتابع الوزير: الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية.
 
أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.

التربية والتعليم

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

توزيع درجات الثانوية العامة

ورقة امتحان الثانوية العامة

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