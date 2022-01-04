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"الصحة" تطلق 10 قوافل طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:13 م
"الصحة" تطلق 10 قوافل طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة القوافل الطبية لحياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية ودمياط وقنا وبنى سويف وأسوان وجنوب سيناء.
 
ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

 


الصحة

حياة كريمة

القوافل الطبية

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