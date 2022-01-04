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وكالة الفضاء المصرية: الأقمار التعليمية هدفها بناء كوادر بشرية فى التكنولوجيا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:34 م
وكالة الفضاء المصرية: الأقمار التعليمية هدفها بناء كوادر بشرية فى التكنولوجيا وكالة الفضاء المصرية
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد خليل نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الأقمار الصناعية التعليمية تخدم محور من أهم محاور برنامج الفضاء الوطني، وهو محور بناء القدرات البشرية في علوم وتكنولوجيا الفضاء، ونحن لدينا متخصصين، أطلقوا أقمارا صناعية للفضاء في 2019، من الحجم متناهي الصغر، وهما قمرين من الحجم المكعب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "بعد إطلاق القمرين، قررنا الاستفادة من تلك الخبرة، عمل أقمار صناعية تكون نواة لمعامل تكنولوجية في المعامل المصرية، ونؤهل طلبة الجامعات على هذه التكنولوجيا، وتم عمل عقد بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي لتمويل هذا المشروع، وسيتم إمداد 31 كلية تغطي كليات هندسة وعلوم وتمثل 25 جامعة مصرية".

وقال: "تم تسليم أول 3 أقمار بجامعة عين شمس وحلوان وأكاديمية، والهدف منها بناء كوادر بشرية في تكنولوجيا العلوم والفضاء، التي يمكن من خلالها أن يتواصل الشخص مع الأقمار الصناعية وكيفية التقاط صور وإرسالها للمحطة والتحكم في القمر، ويتعرف الطالب على كل أنظمة القمر، وهناك إمكانية ليطور الطالب بنفسه القمر".


القمر الصناعى

القمر الصناعى المصرى

وكالة الفضاء المصرية

علوم الفضاء

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