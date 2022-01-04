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10 معلومات مهمة عن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:32 م
10 معلومات مهمة عن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى طلاب الثانوى العام - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تغيير طريقة اداء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحانات الفصل الدراسي الأول، نرصد فى التقرير التالى 7 معلومات مهمة عن الامتحانات.

- تعقد امتحانات إلكترونية وورقية فى نفس اليوم حسب جدول الامتحانات المعلن.

- الالكترونى يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% من درجة المادة.

- الامتحان الثاني مقالي ورقى يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل  30٪؜ ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس

- أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها.

- حددت الوزارة  عدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

- طلاب المنازل يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

 

- الطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيا في نفس اليوم بالمدرسة.

 

- الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد.

 

تستهدف التقييمات قياس فهم مخرجات التعلم كما أنها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق إلى نهاية المرحلة الثانوية.

 

- محاولات الغش في هذه الامتحانات تؤدي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.


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