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التعليم تقرر عقد امتحانين "إلكترونى وورقى" لطلاب الثانوى العام

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:17 م
التعليم تقرر عقد امتحانين "إلكترونى وورقى" لطلاب الثانوى العام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه بالنسبة لامتحانات الترم للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022، فقد تقرر أن يحتوي الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه إلكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70%؜ تقريبا من درجة المادة.

وأضافت الوزارة فى تصريحات اليوم، أن القسم الثاني سيكون "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30%؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس

وأعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

أما بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية، وبالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان الكترونيا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيا في نفس اليوم بالمدرسة.

وقالت الوزارة إن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.


التربية والتعليم

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

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