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أخبار 24 ساعة.. تاج الدين: موجة كورونا الحالية أعراضها خفيفة ومتشابهة مع الأنفلونزا

السبت، 15 يناير 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تاج الدين: موجة كورونا الحالية أعراضها خفيفة ومتشابهة مع الأنفلونزا الدكتور عوض تاج الدين
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
المفتى: الشماتة فى الموتى ليست من أخلاق الأسوياء ولا يساندها أى نص شرعى
 
مستشار الرئيس للصحة: موجة كورونا الحالية أعراضها خفيفة ومتشابهة مع الأنفلونزا
 
الصحة تكشف أعراض الإصابة بأوميكرون.. صداع ورشح وعطس وجفاف فى الحلق
 
وزيرة البيئة: مصر نظمت منتدى الشباب فى ظروف استثنائية صعبة يمر بها العالم
 
البابا تواضروس يفتتح معرض أيقونات برونزية بمعهد الدراسات القبطية
 
هيئة الرعاية الصحية: توفير مناظير جهاز هضمى جديدة ومتطورة بمستشفى التضامن ببورسعيد
 

 


اخبار 24 ساعه

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البابا تواضروس الثانى

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وزاره الاوقاف

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