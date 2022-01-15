أخبار 24 ساعة.. تاج الدين: موجة كورونا الحالية أعراضها خفيفة ومتشابهة مع الأنفلونزا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
المفتى: الشماتة فى الموتى ليست من أخلاق الأسوياء ولا يساندها أى نص شرعى
مستشار الرئيس للصحة: موجة كورونا الحالية أعراضها خفيفة ومتشابهة مع الأنفلونزا
الصحة تكشف أعراض الإصابة بأوميكرون.. صداع ورشح وعطس وجفاف فى الحلق
وزيرة البيئة: مصر نظمت منتدى الشباب فى ظروف استثنائية صعبة يمر بها العالم
البابا تواضروس يفتتح معرض أيقونات برونزية بمعهد الدراسات القبطية
هيئة الرعاية الصحية: توفير مناظير جهاز هضمى جديدة ومتطورة بمستشفى التضامن ببورسعيد
"الأوقاف" تنظم دورة للأئمة فى أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا
نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغا ضد منتحل صفة.. وتؤكد: يحمل كارنيها مزورا غير مقيد بالصحة
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