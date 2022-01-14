اليوم السابع
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نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغا ضد منتحل صفة.. وتؤكد: يحمل كارنيها مزورا غير مقيد بالصحة

الجمعة، 14 يناير 2022 09:18 م
نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغا ضد منتحل صفة.. وتؤكد: يحمل كارنيها مزورا غير مقيد بالصحة نقابة العلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

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حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، من التعامل مع أحد الأشخاص منتحلى صفة أعضائها، واسمه "أ.م.س.م"، والذى يحمل كارنيها مزورا لممارسة مهنة العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أن النقابة أجرت كشف عنه فى سجلات وزارة الصحة وسجلات النقابة وتبين عدم وجود اسمه.

وأوضحت نقابة العلاج الطبيعى، فى بيان، أنها حررت بلاغا بالنيابة، وبلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضد منتحل الصفة، والمراكز التى يعمل بها، وأهابت النقابة العامة للعلاج الطبيعى بالمواطنين عدم التعامل مع الدخلاء والأدعياء والتأكد من كارنيه مزاولة المهنة الصادر من النقابة، والتراخيص المكانية والإبلاغ عن أى مخالفات من خلال واتس آب النقابة، على رقم: 01098887070.

 

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نقابة العلاج الطبيعى

العلاج الطبيعى

منتحل صفة علاج طبيعى

مراكز العلاج الطبيعى

وزارة الصحة

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