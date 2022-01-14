اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 07:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: مصر نظمت منتدى الشباب فى ظروف استثنائية صعبة يمر بها العالم

الجمعة، 14 يناير 2022 07:22 م
وزيرة البيئة: مصر نظمت منتدى الشباب فى ظروف استثنائية صعبة يمر بها العالم وزيرة البيئة
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إنها سعيدة بعودة منتدى شباب العالم، في وقت صعب يعاني فيه العالم من جائحة كورونا، وهناك دولا بدأت في الإغلاق، مؤكدة أن مصر قادرة على تنظيم كبرى الأحداث في ظروف استثنائية، واستخلاص الدروس المستفادة من الجائحة.
 
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الجلسة الأولى الخاصة بجائحة كورونا، وجهت عدة رسائل للعالم، والمسرحية التي تم عرضها على مسرح شباب العالم، والتي تناولت جائحة كورونا، وكيف أفرزت تلك الجائحة إيجابيات، مثل الحرص وتقارب الناس من بعضها البعض، وبدأنا نعرف أن ما نفعله يومياً هو نعمة كبيرة من الله".
 
وقالت: "لدينا لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، وهناك لجان سياسية وفنية وتنظيمية ومالية وللرعاة، تستعد مبكراً من خلال تقسيم الأدوار والمسؤوليات، لإقامة المؤتمر الدولي للمناخ، وسيتم خلال وقت قصير مراجعة ما تم في قمة جلاسكو، للوقوف عليها في شرم الشيخ".
 
وتابعت: "قبل قمة المناخ، وبناءا على الاتفاقية، الدولة المضيفة تجري مؤتمر تحضيري للقمة، ينقسم لشقين، شق خاص بالمشاورات على المستوى الوزاري لتقريب وجهات النظر، وشق آخر خاص بالشباب، وفي جلسة الشباب التي تمت خلال منتدى شباب العالم، هي تمهيد للشق الخاص بالشباب قبل قمة المناخ".
 
وأضافت: "مصر الدولة الوحيدة التي أجرت اجتماع تحضيري لمنتدى الشباب الرسمي الذي سينعقد قبل القمة، حيث من المقرر أن ينعقد المنتدى الرسمي في أكتوبر المقبل، قبل مؤتمر المناخ".
 
وقالت: "هناك فرق بين الاهتمام وقيادة سياسية تعي ذلك، وبين دخول القيادة السياسية في الملف وتفاصيله، في تلك الحالة، هو أن الرئيس يكون مهموما بهذا الملف، وهو ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما حضر مؤتمر التنوع البيولوجي في 2018، وفي 2019، طلب الرئيس إعادة صياغة قطاع البيئة، ليكون القطاع الذي يهتم به كافة قطاعات الدولة، وتم عمل لجنة تضم كافة الوزارات، وهذا يعني أننا كنا نحتاج أن نفعل الوظيفة الرئيسية لوزارة البيئة".
 
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر اليوم كان لديها 30 مشروعا من موازناتها للتصدي لأثار تغير المناخ، ومنها مصرف بحر البقر، وتبطين الترع، وإجراءات حماية الشواطئ، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ووسائل النقل الكهربائي، وزراعة محاصيل مختلفة يمكنها تحمل درجات الحرارة المختلفة"

منتدى شباب العالم

منتدى الشباب

البيئة

وزارة البيئة

التغير المناخى

مؤتمر المناخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة: سعداء لقدرتنا على فتح برامج فى جلاسكو حول ملف التغيرات المناخية

الخميس، 13 يناير 2022 05:57 م

وزيرة البيئة: اهتمام سياسى مصرى غير مسبوق لإقامة حوار وطنى لقضية المناخ

الخميس، 13 يناير 2022 02:00 م

رئيس الوزراء يلتقى وزيرة البيئة بحكومة الكونغو الديمقراطية لبحث تعزيز التعاون

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:20 م

وزير البيئة الأسبق: تنظيم منتدى شباب العالم مبهر ويليق بحجم مصر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 07:49 م

وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يتابعان منظومة المعالجة وفرز المخلفات.. صور

الأحد، 09 يناير 2022 03:36 م

وزيرة البيئة: أولى جلسات منتدى شباب العالم ستكون حول التغيرات المناخية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:12 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة