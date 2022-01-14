اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 10:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الأوقاف" تنظم دورة للأئمة فى أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا

الجمعة، 14 يناير 2022 09:20 م
"الأوقاف" تنظم دورة للأئمة فى أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
كتب: على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق دورة "أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا"، الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام، لنخبة من العاملين بالمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة وهيئة الأوقاف المصرية بمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية.

 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتثقيف المستمر والتعامل مع العصر بأدواته ، مع أقصى درجات الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق والآداب العامة.

 

وتهدف الدورة إلى بيان أخلاقيات وآداب التعامل مع وسائل السوشيال ميديا في ظل تحديات العصر ، وسننشر لاحقًا أسماء الملتحقين بهذه الدورة.


التعامل مع السوشيال ميديا

السوشيال ميديا

الأوقاف

اخبار الاوقاف

أئمة الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوقاف دمياط تفتتح مسجد حسن الدياسطي بفارسكور

الجمعة، 14 يناير 2022 04:43 م

أخبار مصر.. الأوقاف تفتتح 26 مسجدا على مستوى الجمهورية

الجمعة، 14 يناير 2022 01:00 م

أوقاف القاهرة تطلق حملة كبرى لتنظيف أسطح المساجد.. صور

الجمعة، 14 يناير 2022 09:00 ص

الأوقاف والأزهر يطلقان قافلة دعوية لمدينة الأمل اليوم للأسبوع الثانى

الجمعة، 14 يناير 2022 08:00 ص

أوقاف دمياط تفتتح اليوم مسجد سيدى حسن الدياسطى بفارسكور

الجمعة، 14 يناير 2022 07:00 ص

الأزهر والأوقاف والإفتاء صفًا واحدًا للحفاظ على الأسرة المصرية.. حملات توعوية للحد من الزواج المبكر والعنف ضد الزوجة.. ودار الإفتاء تؤسس مركزا للإرشاد الأسرى.. وحملات أزهرية على مواقع التواصل الاجتماعى

الجمعة، 14 يناير 2022 07:00 ص

الأوقاف تشدد على الالتزام بوقت الخطبة وتحدد موضوعها عن "القيم المجتمعية"

الجمعة، 14 يناير 2022 06:45 ص

الأوقاف تفتتح اليوم 26 مسجدا فى المحافظات

الجمعة، 14 يناير 2022 05:00 ص

تعرف على مسابقة الأسرة القرآنية بالأوقاف.. جوائز تصل لـ 100 ألف جنيه

الجمعة، 14 يناير 2022 05:00 ص

لأئمة الأوقاف.. اعرف شروط مسابقة "أفصح الخطباء" بجوائز تصل لـ50 ألف جنيه

الجمعة، 14 يناير 2022 01:00 ص

وزير الأوقاف: العمالة لأعداء الوطن خطر داهم يجب مواجهته بكل حسم

الخميس، 13 يناير 2022 08:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة