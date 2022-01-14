اليوم السابع
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هيئة الرعاية الصحية: توفير مناظير جهاز هضمى جديدة ومتطورة بمستشفى التضامن ببورسعيد

الجمعة، 14 يناير 2022 09:31 م
هيئة الرعاية الصحية: توفير مناظير جهاز هضمى جديدة ومتطورة بمستشفى التضامن ببورسعيد الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب: وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تزويد وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى التضامن التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد بأجهزة مناظير جهاز هضمى حديثة ومتطورة تواكب أحدث التقنيات العالمية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن أجهزة مناظير الجهاز الهضمى المتطورة تُمكِّن مستشفى التضامن من استحداث كافة الخدمات الطبية المتعلقة بمناظير الجهاز الهضمى بكافة مستوياتها التشخيصية والعلاجية والتداخلية، لافتة إلى أنه يتوافر الآن بوحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى التضامن كافة مناظير الجهاز الهضمى من مناظير "معدة، قولون، قنوات مرارية".

وأضافت الهيئة، أنه تقدم وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى التضامن خدمات إجراء كافة التداخلات الخاصة بالمناظير، والتى تشمل الاكتشاف المبكر لأورام الجهاز الهضمى وإمكانية تشخيصها بسهولة وخاصةً سرطان القولون، استئصال الأورام السطحية دون جراحة، تركيب كافة الدعامات الخاصة بالجهاز الهضمى بالمنظار، متابعة حالات مناظير ما بعد زرع الكبد، وغيرها من خدمات المناظير التشخيصية والعلاجية والتداخلية.

وأكد أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، توافر أحدث التقنيات العالمية بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، والتى أضيف إليها أجهزة المناظير المتطورة لعلاج الأمراض المختلفة للجهاز الهضمى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وأوضح السبكى، أن المناظير تعد من أحدث وأدق التقنيات فى إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتقدمة، ومنها لعلاج أمراض الجهاز الهضمى، وتابع: نحرص على إمداد المستشفيات التابعة للهيئة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة التى تسهم فى علاج المرضى بأحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، ولفت إلى أن استخدام هذه الأجهزة يحدث نقلة طبية جديدة فى مجال إجراء العمليات الجراحية بمهارة وأمان وجودة عالمية مما يرفع نسب نجاح الإجراءات الطبية بمستشفيات الهيئة، وهو ما يحقق رضاء المنتفعين عن الخدمة ويتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.

 

 


الرعاية الصحية

التأمين الصحى الشامل

بورسعيد

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