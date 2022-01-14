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الصحة تكشف أعراض الإصابة بأوميكرون.. صداع ورشح وعطس وجفاف فى الحلق

الجمعة، 14 يناير 2022 07:57 م
الصحة تكشف أعراض الإصابة بأوميكرون.. صداع ورشح وعطس وجفاف فى الحلق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة عن الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بمتحور أوميكرون ، مؤكدا أنها تتمثل فى صداع ورشح وشعور بالإجهاد والعطس واحتقان وجفاف فى الحلق .

وأوضح أن الأعراض الأقل شيوعا للاصابة بأوميكرون تتمثل في الكحة والرعشة وارتفاع درجة الحرارة، بينما الأعراض نادرة الحدوث فقدان الشم والتذوق وألم الصدر وضيق في التنفس .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أعراض أوميكرون
أعراض أوميكرون

 


الصحة

كورونا

اوميكرون

متحورات كورونا

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