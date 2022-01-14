اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 06:17 م
أكرم القصاص
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القومية للتأمينات الاجتماعية تؤجل افتتاح منطقة التأمينات بالمقطم

الجمعة، 14 يناير 2022 05:45 م
القومية للتأمينات الاجتماعية تؤجل افتتاح منطقة التأمينات بالمقطم مكتب التأمينات الاجتماعية

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أرجأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، افتتاح أول منطقة تأمينية تعمل وفقا للرؤية الاستراتيجية للهيئة بمنطقة المقطم، والذى كان من المقرر افتتاحها غدا السبت، ويجرى تجهيز المركز بوسائل الاتصال الحديثة لتقديم خدمات جيدة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عددهم نحو 10 ملايين و662 ألف صاحب معاش ومستفيد، كما يتم تقديم الدعم اللامحدود لموظفي المنطقة،وسيتم تحديد موعد للافتتاح فيما بعد .

ويأتى ذلك في الوقت الذى أكد فيه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير كافة خدماتها من الرعاية الطبية لجميع المواطنين الذين تركوا عملهم قبل بلوغ سن التقاعد.

وأوضح إن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بضرورة توفير كافة أوجه الحماية للمواطن المصري، والعمل على رفع أى معوقات عن كاهل المواطنين والإنصات إلى مطالبهم، وعمل كافة أجهزة الدولة لحلها، ومن أهم سبل الحماية التى تشغل المواطن المصري هى الحماية الاجتماعية والصحية، لذا جاء التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين الذين تركوا عملهم قبل سن التقاعد، ومازالوا فى سن العمل.


التامينات

منطقة التأمينات بالمقطم

خدمات التامينات لاصحاب المعاشات

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