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البابا تواضروس يفتتح معرض أيقونات برونزية بمعهد الدراسات القبطية

الجمعة، 14 يناير 2022 10:20 م
البابا تواضروس يفتتح معرض أيقونات برونزية بمعهد الدراسات القبطية إفتتاح قداسة البابا تواضروس لمعرض أيقونات برونزية بمعهد الدراسات القبطية
كتب: محمد الأحمدى

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افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الجمعة، معرضًا لفن الأيقونات البرونزية بمقر معهد الدراسات القبطية بالتعاون مع سفارة جمهورية ليتوانيا فى القاهرة، بحضور السفير أرتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا وعدد من الدبلوماسيين، وأحبار الكنيسة، وأساتذة المعهد.

وتعتبر الأيقونات للفنان الليتوانى الدكتور ألكسندراس ألكسييفاس، وتشمل أيقونات للسيد المسيح والسيدة العذراء وقديسين عديدين منهم مصريين مثل القديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا مقار.

وقال قداسة البابا خلال كلمته بالافتتاح أن الفن رابط هام بين الشعوب والأمم، وإن مصر والكنيسة القبطية تتميزان بالفن على طول التاريخ، كما أن هذا المعرض فرصة جيدة للاطلاع على نوع جديد من الفن المسحى.

وتضمن الافتتاح أيضًا، كلمات للسفير الليتوانى والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية والفنان صاحب الأيقونات، وتفقد قداسة البابا والضيوف، بعد افتتاح المعرض، معارض قسم الفن القبطى بالمعهد.

وحضر الافتتاح من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.

 

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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

معهد الدراسات القبطيه

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