حصاد الوزارات.. الإسكان: استكمال تسليم 3888 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" الأحد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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