اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 05:39 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الإسكان: استكمال تسليم 3888 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" الأحد

الأربعاء، 12 يناير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الإسكان: استكمال تسليم 3888 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" الأحد وحدات سكنية -أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
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