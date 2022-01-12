التعليم تعلن توفير مراجعة لطلاب الأول الثانوى فى مادة الجغرافيا غدا

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوى العام غدا الخميس استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، موضحة أن المراجعة يتم اتاحتها عبر بث مباشر فى الرابعة عصرا، على حصص مصر ويمكن للطلاب كتابة التعليقات للإجابة عنها أثناء البث

‏كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تقرر يحتوي الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، ووالثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وأوضحت أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذى صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.