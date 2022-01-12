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وزير التموين :ضخ 9 آلاف طن أرز وزيت وسكر يوميا لصرفها لأصحاب البطاقات

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:37 م
وزير التموين :ضخ 9 آلاف طن أرز وزيت وسكر يوميا لصرفها لأصحاب البطاقات السلع التموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تلقى  الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية   تقريراً من شركتي ‏الجملة (العامة والمصرية) يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف ‏و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 ‏لتر،و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة إضافة الى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة
 
وقال  احمد كمال  معاون وزير التموين  المتحدث الرسمي للوزارة ان ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 55 % ،و ان الوزارة ‏تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط ‏رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزير وجه بتشديد ‏الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب إلى 40 ألف منفذ بين المجمعات ‏الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات ‏الجمهورية، وأن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي ‏توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، وأن هناك جهود كبيرة تبذل ‏باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجى أمن من السلع الأساسية، أن مخزون السلع الإستراتيجية تعدى في أغلبها الخمسة أشهر.

التموين

السلع المدعمة

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المجمعات الاستهلاكية

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