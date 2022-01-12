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الرى تكشف توقعات حالة الأمطار على المحافظات حتى الجمعة المقبلة

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:55 ص
الرى تكشف توقعات حالة الأمطار على المحافظات حتى الجمعة المقبلة توقعات الأمطار
كتب محمد صبحى

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كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث توقع المركز أنه قد تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة اليوم الأربعاء 12 يناير تصل إلى 1مم/يوم.
 
كما توقع مركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الرى، تعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية غدا الخميس، لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5مم / يوم، وقد تتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 3مم/يوم.
 
وأشارت توقعات مركز التنبؤ بالرى إلى أنه متوقع يوم الجمعة 14 يناير تعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البحر الاحمر سقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5مم/يوم وقد تصل إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحرى.
 
خرائط سقوط الأمطار
خرائط سقوط الأمطار

الخرائط
الخرائط

توقعات حالة الأمطار
توقعات حالة الأمطار

 


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حالة الامطار

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