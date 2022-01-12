اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 05:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين: استلام 500 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن لإنتاج السكر المحلى

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:38 م
وزير التموين: استلام 500 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن لإنتاج السكر المحلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الدكتور على  المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية من ‏اللواء  عصام البديوي - رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية ‏تقرير يفيد وصول نسب توريد السكر لمصانع الشركة الخمس إلى 500 ألف طن، ‏وان إنتاج السكر النهائي من هذه الكمية الموردة وصل إلى 40 ‏ألف طن سكر خام ،
 
 
و صرح اللواء  عصام البديوي  رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية  أنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام،
 
وأكد  صلاح فتحي العضو المنتدب  لشركة السكر ‏للصناعات التكاملية أنه قبل بدء ‏الموسم قد تم عمل الصيانة اللازمة للمصانع ، مشيراً إلى أن توجيهات  ‏الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل استلام القصب ‏المورَد 
 
 
وقال احمد كملت المتحدث الرسمي للوزارة معاون ان  مصنع أبو قرقاص استلم  ‏‏370 ألف طن ومصنع قوص 11 ألف طن ومصنع أرمنت 9 ألاف طن ومصنع ‏ادفو 10 ألاف طن ومصنع كوم امبو 15 الف طن،وان الوزير  وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.‏
 
 

وزير التموبن

قصب السكر

السكر المحلى

انتاج السكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة