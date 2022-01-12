وزير التموين: استلام 500 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن لإنتاج السكر المحلى

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية من ‏اللواء عصام البديوي - رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية ‏تقرير يفيد وصول نسب توريد السكر لمصانع الشركة الخمس إلى 500 ألف طن، ‏وان إنتاج السكر النهائي من هذه الكمية الموردة وصل إلى 40 ‏ألف طن سكر خام ،

و صرح اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية أنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام،

وأكد صلاح فتحي العضو المنتدب لشركة السكر ‏للصناعات التكاملية أنه قبل بدء ‏الموسم قد تم عمل الصيانة اللازمة للمصانع ، مشيراً إلى أن توجيهات ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل استلام القصب ‏المورَد

وقال احمد كملت المتحدث الرسمي للوزارة معاون ان مصنع أبو قرقاص استلم ‏‏370 ألف طن ومصنع قوص 11 ألف طن ومصنع أرمنت 9 ألاف طن ومصنع ‏ادفو 10 ألاف طن ومصنع كوم امبو 15 الف طن،وان الوزير وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.‏