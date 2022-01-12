الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "القيم المجتمعية" لـ 19 لغة أجنبية

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "القيم المجتمعية " إلى 19 لغة أجنبية ، بالإضافة إلى لغة الإشارة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم، أن نشر خطب الجمعة مترجمة يأتي أيضا فى إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.