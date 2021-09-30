اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:23 م
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حصاد الوزارات..استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة اليوم

الخميس، 30 سبتمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة اليوم لقاح فايزر
إعداد - أسامة عبد الحميد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:


وزير الكهرباء: الدولة تدعم الشرائح بـ76 مليار جنيه فى خطة الدعم

التعليم توضح موقف تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع بالمدارس

الجيزة تنتهى من إنشاء ورصف محور خاتم المرسلين ليكون بديلا لشارع الهرم

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه

الكهرباء: تعاون مع شركات للبدء فى تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب السبت المقبل من كافة المحطات

الصحة: تطعيم 82 ألف من طلاب الجامعات بلقاح كورونا خلال يوم واحد

القوى العاملة: صرف 14 ألف جنيه لكل عامل بـ"الحديد والصلب" عن كل سنة خدمة

الشراء الموحد: استقبال 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا سينوفارم الصينى

استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة اليوم

وزير الكهرباء: نسبة الفقد بشبكة الكهرباء من أعلى المعدلات عالميا

التنمية المحلية تحتفل بانتهاء 5 دورات تدريبية للعاملين بالمحليات.. صور

التعليم: تدريس اللغة الأجنبية الثانية من الصف الرابع الابتدائي بمدارس اللغات

بدء صرف معاشات أكتوبر غدا من ماكينات الصرف الآلى

 


الكهرباء

شرائح الكهرباء

التعليم

الجيزة

شارع الهرم

التضامن

تعويضات أسر الشهداء

مترو الأنفاق

الهيدروجين الأخضر

اشتراكات الطلاب

لقاح فايزر

لقاح سينوفارم

لقاح كورونا

الصحة

التنمية المحلية

معاشات أكتوبر

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