اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:48 م
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بدء صرف معاشات أكتوبر غدا من ماكينات الصرف الآلى

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:00 م
بدء صرف معاشات أكتوبر غدا من ماكينات الصرف الآلى معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يستعد  بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة البنك لصرف معاشات أكتوبر، حيث من المقرر بدء الصرف اعتبارا من غد، من ماكينات الصرف الآلى وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .
 
ويستمر بنك ناصر الاجتماعى فى تغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

التضامن

معاشات اكتوبر

طرق صرف المعاشات

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