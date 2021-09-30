الجيزة تنتهى من إنشاء ورصف محور خاتم المرسلين ليكون بديلا لشارع الهرم

كتب سيد الخلفاوى

انتهت محافظة الجيزة من أعمال رصف وتوسعه محور خاتم المرسلين بطول 3 كم الرابط بين طريقى ترعة الزمر وشارع ترسا في إطار تنفيذ محور محمد أنور السادات، و من المقرر ان يكون بديلاً لشارع الأهرام خلال القيام بأعمال غلق الشارع خلال الاسابيع المقبلة لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بطول شارع الأهرام وحتى حدائق الأهرام والرماية ومساكن الضباط وحى الأشجار.

ويسع محور خاتم مرسلين 6 حارات مرورية وحارة بطيئة لإنتظار السيارات بالإضافة إلى أرصفة للمشاة وجزيرة وسطي كما تم دعمه بمساحات خضراء وأشجار ولافتات مرورية وأعمدة إنارة ليد وجمالية لإضفاء المظهر الحضاري عليه .

وكان المحور يسع إلى 3 حارات مرورية علي الأكثر وحارتين مرورية في بعض القطاعات الأخرى ، مما يسبب معاناة كبيرة من المواطنين لاستخدامة لوجود تعديات للمنشات التجارية وعقارات مقامة بالمخالفة بمسار الطريق، حيث أزالت أجهزة المحافظة كافة المخالفات لتوسعة الطريق بالإضافة إلى إنشاء كوبرى بنهاية المحور يربط بين خاتم المرسلين و شارع ترسا ليكون إضافة جديدة لشبكة الطرق الجديدة بمحافظة الجيزة.

ويختصر المحور المسافة المقطوعة للرحلة لتصل الي 5 دقائق فقط علي الأكثر للوصول إلى شارع ترسا واستكمال المسار البديل لشارع الأهرام .