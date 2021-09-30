وزير الكهرباء: نسبة الفقد بشبكة الكهرباء من أعلى المعدلات عالميا

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو الفنية تعتبر اعلى من المعدلات العالمية، قائلا: "لو الناس أمينة الفقد بالشبكة الكهربائية هينخفض".

وقال شاكر خلال افتتاح مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى، إن القضاء على سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن قبل الدولة، لافتا إلى أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجودة عالية ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير والتوسع بالشبكة القومية للكهرباء.

و تابع شاكر أن قانون الكهرباء يتم تطبيقه بكل حزم على المخالفين ولن نسمح بأى تجاوز فى حق الدولة، لافتا إلى أن القانون الجديد يجرم سرقات التيار الكهربائي و تصل إلى الحبس.