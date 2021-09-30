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الشراء الموحد: استقبال 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا سينوفارم الصينى

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:13 م
الشراء الموحد: استقبال 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا سينوفارم الصينى لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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بدأت هيئة الشراء الموحد علي مدار اليومين الماضيين في استقبال شحنات ودفعات من لقاح سينوفارم الصينى بواقع 10 مليون جرعة وتستمر في اسقبال باقي الكمية حتي يوم الإثنين المقبل .
 
وأضاف هيئة الشراء الموحد أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
 
وقالت إن  تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 1100 مركز بالجمهورية ، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg .
 
ولفتت إلى أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس،  و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.
 
 

هيئة الشراء الموحد

لقاح سينوفارم

كورونا

الصين

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