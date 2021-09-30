التعليم توضح موقف تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع بالمدارس

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع يتم فى المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات كما هو دون تغيير، وبالنسبة للصف الرابع الابتدائي يظل كما هو فى العام الماضى ولا جديد فى هذا الأمر، وأن سلسلة اللغة الفرنسية المستخدمة كما هى دون تغيير.

ونوضح أن طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، من حقهم الاختيار بين منهجين للمستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية وهما: "Connect up ، Connect plus".

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.